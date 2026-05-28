Враг атаковал Днепропетровщину: 12 раненых, среди которых дети

Российские оккупанты 40 раз обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали 12 гражданских, в том числе дети, повреждены жилые дома и инфраструктура

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская и Мировская общины. Повреждены многоквартирные и частные дома, предприятие, инфраструктура и автомобиль.

Пострадали 10 человек. Из них шестеро – дети. Это девочки 1, 4, 8 и 14 лет и парни 10 и 13 лет.

Они и еще двое взрослых будут лечиться амбулаторно. В больницу доставлен 46-летний мужчина и 56-летняя женщина. Мужчина - "тяжелый".

В Синельниковском районе противник нанес удар по райцентру. Изуродованы частные дома и авто. Ранены две женщины 70 и 89 лет. Последняя – в больнице в тяжелом состоянии.

Били русские и по Терновской общине в Павлоградском районе.

