29 травня 2026, 08:37

Дніпропетровщина під обстрілами: є поранений, пошкоджені будинки та авто

Фото: Дніпропетровська ОВА
Протягом минулої доби російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, під ударами опинилися три райони регіону. Внаслідок обстрілів одна людина дістала поранення.

Зокрема, на Нікопольщині ворог атакував Нікополь, а також Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. У результаті обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки та автомобіль. Постраждав 60-річний чоловік, його госпіталізували у важкому стані.

На Синельниківщині під ударами були Покровська та Васильківська громади. Через атаки загорілися приватні будинки.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 764 удари по 44 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак постраждали четверо людей.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
