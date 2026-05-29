Дніпропетровщина під обстрілами: є поранений, пошкоджені будинки та авто

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, під ударами опинилися три райони регіону. Внаслідок обстрілів одна людина дістала поранення.

Зокрема, на Нікопольщині ворог атакував Нікополь, а також Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. У результаті обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки та автомобіль. Постраждав 60-річний чоловік, його госпіталізували у важкому стані.

На Синельниківщині під ударами були Покровська та Васильківська громади. Через атаки загорілися приватні будинки.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 764 удари по 44 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак постраждали четверо людей.