На Харьковщине за сутки оккупанты ранили пятерых мирных жителей
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 14 населенным пунктам области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрелов пострадали 5 человек.
В Шевченково ранение получили 75-летняя женщина и 57-летний мужчина. В с. Василенко Шевченковской общины пострадали еще три человека – мужчина 45 лет и две женщины 39 и 42 лет.
В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в разных районах области.
В Харькове повреждена железнодорожная инфраструктура и автомобиль.
В Богодуховском районе зафиксировано разрушение жилых домов, хозяйственных построек и энергосетей в нескольких населенных пунктах.
В Купянском районе повреждены жилые дома, админздание, автомобили, ферма и учебное заведение. В с. Василенко также ранено 5 коров.
В Харьковском районе поврежден частный дом, в Чугуевском – два жилых дома.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1006 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов в ранения получили три человека.