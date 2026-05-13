На Харьковщине за сутки оккупанты ранили пятерых мирных жителей

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 14 населенным пунктам области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали 5 человек.

В Шевченково ранение получили 75-летняя женщина и 57-летний мужчина. В с. Василенко Шевченковской общины пострадали еще три человека – мужчина 45 лет и две женщины 39 и 42 лет.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в разных районах области.

В Харькове повреждена железнодорожная инфраструктура и автомобиль.

В Богодуховском районе зафиксировано разрушение жилых домов, хозяйственных построек и энергосетей в нескольких населенных пунктах.

В Купянском районе повреждены жилые дома, админздание, автомобили, ферма и учебное заведение. В с. Василенко также ранено 5 коров.

В Харьковском районе поврежден частный дом, в Чугуевском – два жилых дома.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1006 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов в ранения получили три человека.