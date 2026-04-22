12:37  22 апреля
Во время теракта 18 апреля в Киеве погиб дворник: закрыл ребенка от стрелка
12:28  22 апреля
"Цикада" в Украине: Минздрав подтвердил новый субвариант COVID-19
14:36  22 апреля
В Киеве предприниматель обманул волонтеров на 1,5 млн грн под видом продаж дронов
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2026, 16:30

Военный из Днепропетровщины оказался агентом РФ

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Самаровский горрайонный суд Днепропетровской области признал украинского военнослужащего виновным в государственной измене. Оказалось, что он работал на русских

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в сентябре 2024 года военный переписывался в Telegram с представителем РФ и выполнял его задачи. Для конспирации они используя "секретные фразы": "Брат дома" - если все хорошо и "Брат уехал", если есть определенные проблемы.

Однажды военный зашел в помещение полевой кухни, вынул из шкафа документ с планом выезда военнослужащих ВСУ в Курскую область РФ. Он отправил фото этого документа российскому куратору. Еще через неделю военный передал россиянам координаты расположения штаба своей воинской части. Впоследствии он также написал об использовании железнодорожной станции в Днепропетровской области для транспортировки грузов военной техники с запада Украины.

На суде военный признал вину и раскаялся. Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Буковине судили российского агента, корректировавшего удары РФ по Черновцам и призывавшего к продолжению обстрела всего западного региона Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »