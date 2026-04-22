Военный из Днепропетровщины оказался агентом РФ

Самаровский горрайонный суд Днепропетровской области признал украинского военнослужащего виновным в государственной измене. Оказалось, что он работал на русских

Как выяснили правоохранители, в сентябре 2024 года военный переписывался в Telegram с представителем РФ и выполнял его задачи. Для конспирации они используя "секретные фразы": "Брат дома" - если все хорошо и "Брат уехал", если есть определенные проблемы.

Однажды военный зашел в помещение полевой кухни, вынул из шкафа документ с планом выезда военнослужащих ВСУ в Курскую область РФ. Он отправил фото этого документа российскому куратору. Еще через неделю военный передал россиянам координаты расположения штаба своей воинской части. Впоследствии он также написал об использовании железнодорожной станции в Днепропетровской области для транспортировки грузов военной техники с запада Украины.

На суде военный признал вину и раскаялся. Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

