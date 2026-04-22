22 апреля 2026, 17:50

В Житомирской области женщина вланосноруч отдала деньги аферистам: украинцев предупредили о схеме

22 апреля 2026, 17:50
Фото: Национальная полиция
В Житомирской области 37-летняя женщина стала жертвой аферистов. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews .

37-летняя жительница Дубенского района получила сообщение в Telegram от подруги, просившей срочно одолжить деньги. Женщина сразу перечислила на указанный счет 12500 гривен. Однако впоследствии оказалось, что аккаунт подруги сломали, а деньги забрали мошенники.

Правоохранители советуют :

  • проверяйте информацию. Если близкий человек просит деньги в мессенджере – позвоните ему лично или задайте вопрос, ответ на который знаете только вы двое;
  • не торопитесь. Мошенники создают атмосферу срочности ("надо прямо сейчас", "скинь за 5 минут"), чтобы вы не успели обдумать ситуацию;
  • обращайте внимание на реквизиты. Обычно просят перевести средства на карты третьих лиц или виртуальные счета, не связанные с вашими знакомыми;
  • защитите свой аккаунт. Обязательно установите двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах.


Напомним, ранее в полиции предупреждали украинцев об очередной схеме аферистов. Мошенники массово рассылают сообщения о якобы финансовой помощи. Аферисты представляются представителями ООН. В то же время они часто допускают ошибки. К примеру, называют себя в мужском роде, хотя пишут из женского аккаунта.

