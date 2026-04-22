13:55  24 апреля
В Днепре ракета-перехватчик влетела в легковушку
11:06  24 апреля
В Киеве обломки дрона упали в водоем и нежилую зону
08:57  24 апреля
Снег в апреле: Харьков накрыл внезапный снегопад
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2026, 16:54

В Киеве будут судить 22-летнего мужчину за изнасилование 11-летней девочки

Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В Киеве будут судить 22-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки после знакомства в интернете

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Руководитель Киевской городской прокуратуры Сергей Ходаковский направил в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего жителя Киева по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Известно, что молодой человек познакомился со школьницей в приложении для знакомств и предложил встретиться. Во время общения он соврал о своем возрасте – представился 15-летним, поэтому ребенок не воспринимал его как угрозу. В то же время сам обвиняемый точно знал, что девочке всего 11 лет.

Встреча прошла в одном из киевских парков. Оттуда они пошли в заброшенное здание, где мужчина совершил насилие в отношении ребенка.

После этого девочка рассказала о пережитом матери, обратившейся к правоохранителям.

22-летний киевлянин был задержан в ноябре 2025 года и сообщили о подозрении. Он находится под стражей.

Напомним, что прокуратура передала в суд дело 21-летнего жителя Бериславского района за изнасилование и развращение 13-летнего ребенка .

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Все публикации »
Николай Княжицкий
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »