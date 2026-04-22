Покушение через GPS-трекер: в Одессе задержали агентку ФСБ

Фото: СБУ

Служба безопасности предотвратила заказное убийство украинского военного в Одессе. В городе задержана агентка ФСБ, которая, по данным следствия, готовила ликвидацию командира подразделения Сил специальных операций ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По материалам дела, женщина установила GPS-трекер на автомобиль военного, чтобы российские спецслужбы могли отслеживать его передвижение и организовать нападение с применением огнестрельного оружия.

Следствие установило, что подозреваемая – бывшая жительница Кировоградской области, длительно проживавшая в РФ. В поле зрения ФСБ она попала, когда обратилась в московский офис политпроекта Виктора Медведчука – "Другая Украина".

По прибытии в Одессу агент арендовал жилье вблизи места жительства военного, приобрела автомобиль и установила GPS-маячок под капот авто.

Полученные данные российская спецслужба планировала использовать для подготовки покушения.

СБУ задержала женщину при попытке побега за границу. Во время обыска у нее изъят телефон, по которому она координировала действия с куратором ФСБ.

Подозреваемой инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

