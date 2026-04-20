20 апреля 2026, 17:27

В Харькове за сотрудничество с ФСБ к 15 годам тюрьмы приговорили работника стройфирмы

В Харькове суд признал виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества работнику строительной фирмы. Мужчина передавал ФСБ РФ данные об инфраструктуре и вооруженных силах. 

Об этом сообщил Офис Генпрокурора в телеграм, передает RegioNews.

По словам правоохранителей, 32-летний харьковчанин сотрудничал с российской спецслужбой и передавал сведения об объектах критической инфраструктуры и местах дислокации военных ВСУ.

"С октября 2024 года он через Telegram контактировал с представителем фсб и отправлял скриншоты Google Maps с координатами позиций ВСУ. Работая на восстановлении поврежденных объектов, имел доступ к их техническим характеристикам и "консультировал" врага относительно способов поражения, в частности советовал применять авиабомбы типа ФАБ. ударов”, — говорится в сообщении Офису Генерального прокурора.

В мае 2025 года мужчину задержали.

Суд признал его виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении агентки РФ, которую СБУ в январе этого года разоблачила в Донецкой области. По заказу россиян девушка корректировала обстрелы Краматорска .

Ранее на Буковине судили российского агента, корректировавшего удары РФ по Черновцам и призывавшего к продолжению обстрела всего западного региона Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков приговор агент рф корректировщик
