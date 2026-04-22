Правоохранители завершили расследование в отношении организаторов схемы незаконной переправки мужчин через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигуранты, 41-летний житель Днепропетровщины и 36-летний житель Верховинщины, наладили маршрут побега в Румынию через горы. Свои услуги они оценивали в 3000 долларов с одного клиента.

Дельцов задержали в феврале этого года в поселке Верховина при попытке переправить жителя Сумщины. Правоохранители задокументировали факт передачи денег и задержали организаторов на месте.

Обвинительный акт направлен в суд. Мужчинам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 2 до 20 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.