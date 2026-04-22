В Кировоградской области в суд направили дело директора предприятия, обвиняемого в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, государству нанесено более 117 млн грн ущерба. Действия руководителя квалифицировали по ч. 4 ст. 240 УК Украины.

Следствие установило, что директор общества, зная о приостановлении спецразрешения на пользование недрами, не прекратил работы, а наоборот – организовал дальнейшую добычу гнейса на Суботцовском месторождении.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, к взрывным работам он был привлечен подрядчиками, не уведомив их об отсутствии у предприятия права на пользование недрами.

Напомним, что в Черкасской области несколько месяцев подряд с дна Днепра незаконно добывали песок в промышленных масштабах. Работы велись сразу на нескольких участках, а добытый песок затем продавали.

10 апреля Черкасская областная прокуратура сообщила о предъявлении подозрения четырём лицам.