Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Подозрение получил бывший мастер леса Берегометского лесничества, организовавший вырубку деревьев на территории Национального природного парка "Вижницкий" под видом санитарных работ.

По данным следствия, в октябре 2024 года чиновник допустил к работам людей без разрешений и лично указывал, какие участки вырубать. По его распоряжению уничтожали даже деревья, которые не подлежали вырубке согласно документам. Кроме того, фигурант приказал проложить лесную дорогу для вывоза древесины, из-за чего была дополнительно срублена часть леса.

Чтобы скрыть преступление, пни выкорчевывали и засыпали землей, маскируя последствия обычных хозяйственных работ.

Таким образом незаконно срубили по меньшей мере 28 деревьев разных пород, что нанесло государству ущерб более чем на 5 миллионов гривен.

Мужчине инкриминируют превышение служебных полномочий и незаконную порубку леса в заповедной зоне (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников схемы.

Напомним, на Прикарпатье бывший начальник ГСЧС организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн. За совершенное бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.