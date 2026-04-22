22 апреля 2026, 17:37

Маскировали под санитарные работы: в нацпарке на Буковине незаконно срубили деревья на 5 млн грн

Фото: ОГП
Правоохранители разоблачили схему незаконной заготовки древесины, замаскированную под санитарные рубки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Подозрение получил бывший мастер леса Берегометского лесничества, организовавший вырубку деревьев на территории Национального природного парка "Вижницкий" под видом санитарных работ.

По данным следствия, в октябре 2024 года чиновник допустил к работам людей без разрешений и лично указывал, какие участки вырубать. По его распоряжению уничтожали даже деревья, которые не подлежали вырубке согласно документам. Кроме того, фигурант приказал проложить лесную дорогу для вывоза древесины, из-за чего была дополнительно срублена часть леса.

Чтобы скрыть преступление, пни выкорчевывали и засыпали землей, маскируя последствия обычных хозяйственных работ.

Таким образом незаконно срубили по меньшей мере 28 деревьев разных пород, что нанесло государству ущерб более чем на 5 миллионов гривен.

Мужчине инкриминируют превышение служебных полномочий и незаконную порубку леса в заповедной зоне (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников схемы.

Напомним, на Прикарпатье бывший начальник ГСЧС организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн. За совершенное бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
