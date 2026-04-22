Пограничники разоблачили схему контрабанды подакцизных товаров через госграницу. Два жителя Буковины пытались переправить сигареты в Румынию, используя беспилотники

Нарушителей заметили ночью, когда они подвезли ящики с товаром к границе. Мужчины планировали запускать беспилотники с помощью специальных пневматических установок. Увидев пограничников, мужчины скрылись.

На месте правоохранители обнаружили 16,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок на сумму более 1 миллиона гривен. Также изъяли два летательных аппарата и систему управления к ним.

Открыто уголовное производство. Продолжаются мероприятия по установлению всех фигурантов, причастных к незаконной сделке.

