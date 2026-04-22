22 апреля 2026, 17:55

Контрабанда по воздуху: на границе с Румынией изъяли дроны и сигареты на миллион гривен

22 апреля 2026, 17:55
Фото: ГПСУ
Пограничники разоблачили схему контрабанды подакцизных товаров через госграницу. Два жителя Буковины пытались переправить сигареты в Румынию, используя беспилотники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Нарушителей заметили ночью, когда они подвезли ящики с товаром к границе. Мужчины планировали запускать беспилотники с помощью специальных пневматических установок. Увидев пограничников, мужчины скрылись.

На месте правоохранители обнаружили 16,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок на сумму более 1 миллиона гривен. Также изъяли два летательных аппарата и систему управления к ним.

Открыто уголовное производство. Продолжаются мероприятия по установлению всех фигурантов, причастных к незаконной сделке.

Напомним, ранее во Львовской области задержали контрабанду электронных сигарет в микроавтобусе. Вейпы и автомобиль изъяли.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
