Військовий з Дніпропетровщини виявився агентом РФ

Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав українського військовослужбовця винним у державній зраді. Виявилось, що він працював на росіян

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Як з'ясували правоохоронці, у вересні 2024 року військовий переписувався у Telegram з представником РФ та виконував його завдання. Для конспірації вони використовуваши "секретні фрази": "Брат дома" — якщо все добре і "Брат уехал", якщо є певні проблеми.

Одного разу військовий зайшов у приміщення польової кухні, дістав із шафи документ із планом виїзду військовослужбовців ЗСУ до Курської області РФ. Він відправив фото цього документа російському куратору. Ще через тиждень військовий передав росіянам координати місця розташування штабу своєї військової частини. Згодом він також написав про використання залізничної станції у Дніпропетровській області для транспортування вантажів військової техніки із заходу України.

На суді військовий визнав провину та розкаявся. Суд призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

