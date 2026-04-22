22 квітня 2026, 16:30

Військовий з Дніпропетровщини виявився агентом РФ

Фото з відкритих джерел
Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав українського військовослужбовця винним у державній зраді. Виявилось, що він працював на росіян

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у вересні 2024 року військовий переписувався у Telegram з представником РФ та виконував його завдання. Для конспірації вони використовуваши "секретні фрази": "Брат дома" — якщо все добре і "Брат уехал", якщо є певні проблеми.

Одного разу військовий зайшов у приміщення польової кухні, дістав із шафи документ із планом виїзду військовослужбовців ЗСУ до Курської області РФ. Він відправив фото цього документа російському куратору. Ще через тиждень військовий передав росіянам координати місця розташування штабу своєї військової частини. Згодом він також написав про використання залізничної станції у Дніпропетровській області для транспортування вантажів військової техніки із заходу України.

На суді військовий визнав провину та розкаявся. Суд призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Буковині судили російського агента, який коригував удари РФ по Чернівцях та закликав до продовження обстрілу всього західного регіону України.

Замах через GPS-трекер: в Одесі затримали агентку ФСБ
22 квітня 2026, 11:39
У Харкові за співпрацю з ФСБ до 15 років тюрми засудили працівника будфірми
20 квітня 2026, 17:27
На Одещині затримали продавчиню, яка шпигувала за позиціями ППО для ФСБ
17 квітня 2026, 11:38
Всі новини »
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
У Києві судитимуть чоловіка за продаж документів для ухилення від мобілізації
22 квітня 2026, 17:18
Смертельне зіткнення автівок у Харкові: поліція шукає свідків
22 квітня 2026, 16:58
У Києві судитимуть 22-річного чоловіка за зґвалтування 11-річної дівчинки
22 квітня 2026, 16:54
Переправляли чоловіків до Румунії через гори: на Прикарпатті судитимуть двух ділків
22 квітня 2026, 16:37
На Закарпатті під час нічної пожежі загинуло подружжя
22 квітня 2026, 16:23
Приховав 13,8 млн грн: депутата Ужгородської міськради судитимуть за махінації з активами
22 квітня 2026, 16:10
На Київщині вантажівка збила на смерть чоловіка на кріслі колісному
22 квітня 2026, 15:57
У Вінниці поліція розслідує побиття 13-річної школярки однокласниками
22 квітня 2026, 15:43
У Києві судитимуть лікарку через смерть пацієнтки від інфаркту
22 квітня 2026, 15:39
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
