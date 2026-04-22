Правоохранители завершили расследование в отношении жителя курортного поселка, самовольно захватившего часть соседского участка. Мужчина начал возводить на ней жилье, не имея никаких документов на землю или строительство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что в 2022 году 38-летний мужчина занял 1,6 сотки земли рядом с собственным домом. Он успел установить навес и завезти стройматериалы для коттеджа. На самом же деле этот участок имеет законного владельца.

Дело по факту самовольного занятия земли и строительства (ч. 3 ст. 197-1 УКУ) направлено в суд. Мужчине грозит штраф, пробационный надзор или ограничение свободы сроком до трех лет.

