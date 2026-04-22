11:14  22 апреля
На Сумщине усилили отключение электроэнергии из-за атак РФ
08:25  22 апреля
В Николаеве в ванной погиб двухлетний мальчик: матери сообщили о подозрении
00:35  22 апреля
В Украине стартовал сезон клубники: цены космические
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2026, 14:36

В Киеве предприниматель обманул волонтеров на 1,5 млн грн под видом продаж дронов

Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ и Нацполиция ликвидировали мошенническую схему, организатор которой присваивал благотворительные взносы на нужды ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Столичный предприниматель выманил у волонтеров почти 1,5 миллиона гривен, обещая поставить FPV-дроны и амуницию для нужд фронта.

Для реализации схемы мужчина создал сайт и страницу в Instagram, где предлагал комплектующие для БПЛА и амуницию. Покупателям обещали скорую доставку качественной продукции, однако после получения полной оплаты заказчикам присылали бракованный товар или вообще прекращали выходить на связь.

Чтобы скрыть преступление, фигурант использовал банковские реквизиты своих знакомых, а деньги обналичивал через сообщников – бухгалтера, менеджера и подконтрольных ФЛП.

Правоохранители задержали организатора по месту жительства. Во время обысков у него изъяли документы, печати и смартфон с доказательствами незаконной деятельности.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников схемы.

Напомним, ранее в столице задержали мошенника, обманувшего военного. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и пропал, а машины никто так и не получил.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 млрд евро и новый пакет санкций против РФ
22 апреля 2026, 14:45
Россияне атаковали дроном Херсон: пострадали три человека
22 апреля 2026, 14:25
На Полтавщине в водоеме нашли тело женщины
22 апреля 2026, 14:12
В Киевской области во время пожара в доме погиб мужчина
22 апреля 2026, 13:51
В Болгарии неисправный автобус наехал на украинцев: есть погибшие
22 апреля 2026, 13:46
Силы обороны поразили пункт управления военными кораблями Черноморского флота РФ в Крыму
22 апреля 2026, 13:34
Лидер "Химпрома" Буркин может скрываться в Мексике: Украина пытается добиться экстрадиции
22 апреля 2026, 13:29
В Тернополе Audi влетела в дерево: водитель и пассажир госпитализированы
22 апреля 2026, 13:14
В ГСЧС показали последствия массированного удара по громаде в Сумской области
22 апреля 2026, 12:58
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »