СБУ и Нацполиция ликвидировали мошенническую схему, организатор которой присваивал благотворительные взносы на нужды ВСУ

Столичный предприниматель выманил у волонтеров почти 1,5 миллиона гривен, обещая поставить FPV-дроны и амуницию для нужд фронта.

Для реализации схемы мужчина создал сайт и страницу в Instagram, где предлагал комплектующие для БПЛА и амуницию. Покупателям обещали скорую доставку качественной продукции, однако после получения полной оплаты заказчикам присылали бракованный товар или вообще прекращали выходить на связь.

Чтобы скрыть преступление, фигурант использовал банковские реквизиты своих знакомых, а деньги обналичивал через сообщников – бухгалтера, менеджера и подконтрольных ФЛП.

Правоохранители задержали организатора по месту жительства. Во время обысков у него изъяли документы, печати и смартфон с доказательствами незаконной деятельности.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников схемы.

