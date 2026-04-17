17 апреля 2026, 11:38

В Одесской области задержали продавщицу, которая шпионила за позициями ПВО для ФСБ

Фото: СБУ
СБУ задержала еще одну корректировщицу ракетно-дроновых атак россиян по Одесщине. Ею оказалась местная агентка ФСБ, готовившая координаты для новой серии обстрелов южного региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, на этот раз враг планировал совершить прицельные удары по ПВО, защищающей прибрежную зону. Под особым вниманием российской спецслужбы находились пункты базирования мобильных огневых групп, а также боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций Сил обороны.

Чтобы обнаружить "нужные" геолокации и передать их ФСБ, агент объезжала на общественном транспорте местность у побережья Черного моря. При обнаружении военных объектов фигурантка пешком проводила возле них доразведку, во время которой фотографировала и снимала на видео внешние периметры потенциальных "целей".

Также злоумышленница обозначала их расположение на гугл-картах, затем сохраняла скриншоты электронных координат на своем смартфоне.

Таким образом, агент накапливал разведданные для передачи куратору из РФ через анонимный чат в мессенджере.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее "с поличным", когда она фиксировала на смартфон позиции украинских войск.

Наведением воздушных атак врага занималась завербованная ФСБ местная продавщица. В поле зрения окупантов она попала, когда искала "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.

Задержанной объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала в Одессе таксиста, который шпионил за местными электроподстанциями и позициями Сил обороны, прикрываясь работой.

Одесская область война агент рф СБУ задержание обстрелы корректировщик российские агенты
