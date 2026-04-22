"Цикада" в Украине: Минздрав подтвердил новый субвариант COVID-19

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Новый субвариант обнаружили специалисты Центра общественного здоровья при секвенировании – лабораторном исследовании, позволяющем генетически расшифровать вирус и выявить, какие мутации произошли в геноме вируса.

Выявление такого субварианта подтверждает возможность национальной системы общественного здоровья своевременно идентифицировать новые варианты вируса.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что клинические проявления нового субварианта существенно не отличаются от других форм COVID-19, однако мутации нуждаются в дальнейшем наблюдении, особенно среди групп риска.

Симптомы субварианта остаются типичными для COVID-19: повышенная температура, кашель, насморк, головные боли, усталость, потеря обоняния или вкуса, иногда – раздражение глаз и сыпь.

По данным медиков, субвариант "Цикада" впервые в мире был зафиксирован в ноябре 2024 года в Южной Африке. С тех пор он оказывался как минимум в 23 странах. Название "Цикада" он получил из-за периодичности появления и длительных "паузов" в активном распространении.

Уже зафиксировано как минимум в 23 странах. В частности, в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.