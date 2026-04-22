22 апреля 2026, 12:28

"Цикада" в Украине: Минздрав подтвердил новый субвариант COVID-19

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине лабораторно подтвержден случай нового субварианта коронавируса линии COVID-19 – "Цикада" (BA.3.2)

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Новый субвариант обнаружили специалисты Центра общественного здоровья при секвенировании – лабораторном исследовании, позволяющем генетически расшифровать вирус и выявить, какие мутации произошли в геноме вируса.

Выявление такого субварианта подтверждает возможность национальной системы общественного здоровья своевременно идентифицировать новые варианты вируса.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что клинические проявления нового субварианта существенно не отличаются от других форм COVID-19, однако мутации нуждаются в дальнейшем наблюдении, особенно среди групп риска.

Симптомы субварианта остаются типичными для COVID-19: повышенная температура, кашель, насморк, головные боли, усталость, потеря обоняния или вкуса, иногда – раздражение глаз и сыпь.

По данным медиков, субвариант "Цикада" впервые в мире был зафиксирован в ноябре 2024 года в Южной Африке. С тех пор он оказывался как минимум в 23 странах. Название "Цикада" он получил из-за периодичности появления и длительных "паузов" в активном распространении.

Как известно, сейчас в мире распространяется новый штамм коронавируса "Цикада". Уже зафиксировано как минимум в 23 странах. В частности, в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.

Украина COVID-19 заболеваемость Цикада Минздрав Лаборатория субвариант
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
