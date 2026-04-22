Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Харькове, в котором погиб человек и еще трое получили травмы

Авария произошла 19 апреля около 12:50. Водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Haval H6. От полученных травм водитель Volkswagen скончался на месте. Водителя и двух пассажиров Haval госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Полиция расследует дело по факту ДТП. Свидетелей и очевидцев аварии просят помочь следствию и обратиться по телефону 063-06-66-876 или по адресу: г. Харьков, ул. Николая Хвылевого, 22 (кабинет №6).

Напомним, ночью 21 апреля на Киевщине грузовик сбил насмерть мужчину на кресле колесном. ДТП произошло возле села Подгорцы Обуховского района.