На Буковине мужчина работал на россиян и призвал их избивать по Украине

Фото: из открытых источников

В Буковине судили российского агента. Он корректировал удары РФ по Черновцам и призвал к продолжению обстрела всего западного региона Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Известно, что мужчина укрывался от военной службы и публиковал прокремлевские комментарии в социальных сетях. В этих сообщениях он оправдывал военные преступления россиян. После вербовки мужчина обходил областной центр, чтобы отследить и передать оккупантам геолокации объектов, которые, по его мнению, могли быть задействованы для нужд сил обороны.

Агент фотографировал периметры потенциальных "целей", а затем передавал данные россиянам через чат-бот российских спецслужб. Мужчина также распространял антиукраинские комментарии в запретной соцсети. В частности, он одобрял комбинированную атаку рашистов по Черновцам в июле 2025 года.

Суд признал его виновным в государственной измене. Мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове СБУ задержала 18-летнего российского агента, готовившего теракты у админзданий. Фигурант находится под стражей.