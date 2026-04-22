В Киеве будут судить мужчину за продажу документов для уклонения от мобилизации

В Киеве будут судить мужчину, который обещал киевлянину за 5000$ изготовить медицинские документы, необходимые для снятия с военного учета

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Оболонская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который предлагал киевлянам помочь с медицинскими документами, которые позволят уклониться от мобилизации.

Обвиняемый, рассказывал, будто нужны знакомства и связи в медицинских учреждениях и территориальных центрах комплектования (ТЦК и СП) Одессы. Так что за 5000$ клиенту должны были сделать документы о прохождении стационарного лечения, в дальнейшем установить нужные диагнозы для последующего снятия с военного учета. При этом фактическое нахождение заказчика в больнице не предполагалось.

Организатор схемы был задержан в Киеве после получения им денег за обещанные услуги.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Действия обвиняемого квалифицированы как злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

