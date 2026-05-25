Земля для "мертвых душ": в Херсонской области разоблачен регистратор, который провернул масштабную схему

В Херсонской области правоохранители разоблачили схему незаконного отчуждения коммунальных земель: бывший государственный регистратор в течение трех дней "раздал" 24 гектара земли, оформляя права собственности на умерших лиц и граждан, которые даже не подозревали о таких операциях

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Бывший государственный регистратор уведомлен о подозрении в изменении информации в автоматизированных системах и компьютерных сетях, совершенном лицом с правом доступа к ним, в том числе повторно и с причинением значительного вреда.

В марте 2019 года подозреваемый превратил государственный реестр прав на инструмент незаконного оформления земельных участков. Всего за три дня он внес записи о приобретении права частной собственности на землю на основании поддельных документов.

Речь идет о 12 земельных участках по 2 гектара каждый на территории Белозерской общины Херсонщины.

Так, один из земельных участков регистратор оформил в 2019 году на мужчину, который умер еще в 2016 году. Другое — на человека, умершего за несколько недель до проведения регистрационных действий. В то же время, отдельные граждане, чьи данные были внесены в реестр, во время допросов сообщили, что права собственности на земельные участки они не получали и никаких документов регистратору не подавали.

Среди эпизодов есть оформление права собственности на людей, которые на момент подачи заявлений находились за границей и физически не могли присутствовать у государственного регистратора. В двух случаях для регистрации использовались девичьи анкетные данные женщин, которые после женитьбы на момент выделения земли и проведения регистрационных действий имели другие фамилии.

Общая сумма ущерба, нанесенного Белозерской территориальной общине, превышает 900 тысяч гривен.

