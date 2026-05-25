25 мая 2026, 18:10

В Киевской области разоблачили бизнесмена, который поставлял стройматериалы минобороны РФ

Фото: Офис Генерального прокурора
На Киевщине разоблачена масштабная схема сотрудничества с государством-агрессором: директор группы компаний обеспечивал поставки украинских стройматериалов для возведения военных объектов и укреплений Минобороны РФ

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении директору группы коммерческих предприятий, организовавшего поставки строительных материалов для нужд минобороны РФ (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения он наладил сотрудничество с предприятиями государства-агрессора и временно оккупированного Крыма. Через подконтрольные структуры обеспечивал оптовые поставки стройматериалов для возведения военных объектов – укреплений, оборонных предприятий и ремонтных баз оккупационных войск.

Чтобы скрыть деятельность, бизнес был перерегистрирован в доверенных лиц в ТОТ АР Крым и в РФ, однако фактическое управление осуществлялось из Украины. Подозреваемый координировал работу компаний, определял роли участников и контролировал денежные потоки.

Несмотря на санкции, компании участвовали в тендерах минобороны России и выполняли контракты на поставку товаров. За время полномасштабной агрессии они уплатили в бюджет РФ более 100 млн. рублей налогов.

Финансовое сопровождение обеспечивала бухгалтер из Киева, которая дистанционно вела расчеты и отчетность. Ее ранее задержали при попытке выезда за границу, а в ноябре суд назначил ей 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время о подозрении сообщено директору и еще трем лицам, которые скрываются на временно оккупированной территории Крыма. В ходе обысков изъяты документы, электронные носители и другие доказательства.

Напомним, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора частного общества по обвинению в мошенничестве во время снабжения тракторов для ГСХП "Леса Украины”.

