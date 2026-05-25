В Киеве мужчина ножом изуродовал лицо подростка

Фото из открытых источников

В Киеве на подростка напал мужчина на остановке общественного транспорта. Пьяный незнакомец изуродовал парню лицо

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, недалеко от остановки общественного транспорта к несовершеннолетнему подошел пьяный незнакомец. Мужчина начал приставать к подростку и провоцировать конфликт. Когда ссора переросла в драку, мужчина нанес несколько ударов канцелярским ножом по лицу юноши.

"Подростка доставили в больницу, где медики диагностировали у него резаные раны лица и уши. Правоохранители за сутки задержали 30-летнего киевлянина на месте происшествия, он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,9 промилле)", - рассказали в полиции.

Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области драка школьников закончилась больницей для ребенка. Мальчик был госпитализирован.