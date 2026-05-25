На Львовщине у мужчины будут проблемы с законом после того, как показал в соцсети гранату

В одной из социальных сетей житель Львовщины в прямом эфире показывал предмет, похожий на гранту. Оказалось, полиция не прошла мимо

24 марта правоохранителям рассказали о мужчине, который во время прямой трансляции в одной из социальных сетей продемонстрировал предмет, похожий на гранату. Полиция сразу нашла мужчину.

Это оказался 40-летний житель одного из селиз Самборского района, который является гражданским. Его задержали. При себе у мужчины была граната РГН с взрывателем, которую взрывотехники изъяли. Он получил подозрение по поводу незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Теперь мужчине может грозить лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, что в ноябре прошлого года правоохранители задержали полковника и двух военнослужащих. Они подозреваются в сбыте взрывчатых веществ и боеприпасов.