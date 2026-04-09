До 12 лет за решеткой: будут судить иностранца, который рассылал наркотики по почте в Киеве

В Киеве будут судить 41-летнего иностранца, организовавшего сбыт запрещенных веществ из-за почтовых отправлений и закрытого Telegram-канала. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

В начале января сотрудники Шевченковского управления полиции разоблачили мужчину, который снимал квартиру в центре столицы и получал оптовые партии психотропов и наркотиков. Он расфасовывал вещества в небольшие свертки и отправлял их покупателям по почте.

Во время обыска по месту жительства полицейские изъяли значительное количество запрещенных препаратов: 4-ММС, амфетамин, МДМА, 35 марок ЛСД и около 1 кг каннабиса.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и психотропных веществ в больших размерах.

Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения.

