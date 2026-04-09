12:55  09 апреля
В Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода
10:26  09 апреля
В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -10°
08:21  09 апреля
В Киеве водитель под наркотиками выехала на встречную – травмирован пассажир
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2026, 13:23

До 12 лет за решеткой: будут судить иностранца, который рассылал наркотики по почте в Киеве

09 апреля 2026, 13:23
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве будут судить 41-летнего иностранца, организовавшего сбыт запрещенных веществ из-за почтовых отправлений и закрытого Telegram-канала. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

В начале января сотрудники Шевченковского управления полиции разоблачили мужчину, который снимал квартиру в центре столицы и получал оптовые партии психотропов и наркотиков. Он расфасовывал вещества в небольшие свертки и отправлял их покупателям по почте.

Во время обыска по месту жительства полицейские изъяли значительное количество запрещенных препаратов: 4-ММС, амфетамин, МДМА, 35 марок ЛСД и около 1 кг каннабиса.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и психотропных веществ в больших размерах.

Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, правоохранители Тернопольщины ликвидировали деятельность организованной наркогруппы, которая наладила полный цикл изготовления и сбыта наркотиков по всей Украине. В ходе спецоперации проведено более 50 обысков, изъяты десятки килограммов наркотических веществ, лабораторное оборудование и значительные суммы наличных денег.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение Киев наркотики полиция наркобизнес иностранец
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Константин Матвиенко
Все блоги »