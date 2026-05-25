Российский авиаудар по Донбасу: двое погибших и трое раненых в Ясногоровке
Российские оккупанты 25 мая нанесли авиаудар по Ясногоровке Донецкой области
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.
В Ясногоровке в результате российского авиаудара погибли два человека, еще трое получили ранения.
Российские войска обстреляли жилой сектор Краматорской громади. Из-за удара был разрушен частный дом.
После атаки спасатели ликвидировали пожар поврежденных конструкций.
Напомним, что российские окупанты 25 мая около 9:30 дроном атаковали микрорайон Корабел в Херсоне.
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Лидера ОУН Андрея Мельника и его жену перезахоронили в Киеве
25 мая 2026, 20:15СБУ разоблачила и отправила за решетку сеть российских агентов в Одессе
25 мая 2026, 19:55В Киеве мужчина ножом изуродовал лицо подростка
25 мая 2026, 19:15Российские войска атаковали медиков и гражданских в Херсонской области: четверо раненых
25 мая 2026, 19:09Земля для "мертвых душ": в Херсонской области разоблачен регистратор, который провернул масштабную схему
25 мая 2026, 18:58Корректировал вражеские удары по Киеву: СБУ задержала 18-летнего предателя
25 мая 2026, 18:42На Львовщине у мужчины будут проблемы с законом после того, как показал в соцсети гранату
25 мая 2026, 18:35В Киевской области разоблачили бизнесмена, который поставлял стройматериалы минобороны РФ
25 мая 2026, 18:10Наркокурьер "на пенсии": в Черкассах полицейские изъяли большую партию каннабиса
25 мая 2026, 17:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все блоги »