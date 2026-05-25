Наркокурьер "на пенсии": в Черкассах полицейские изъяли большую партию каннабиса
В Черкассах 19 мая полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили наркотики
Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .
Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции во время профилактических мер по обеспечению безопасности дорожного движения остановили автомобиль Toyota Corolla.
63-летний водитель сообщил, что перевозит в багажном отделении наркотики. На место происшествия немедленно была вызвана следственно-оперативная группа Черкасского райуправления полиции.
Во время осмотра транспортного средства следователи изъяли вещество растительного происхождения, похожее на каннабис, весом около 2,5 килограмма.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса.
Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
