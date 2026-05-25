Российские войска атаковали медиков и гражданских в Херсонской области: четверо раненых

Фото: Ксения Новицкая

Российские оккупанты в течение 25 мая атаковали город Херсон и населенные пункты области с помощью ствольной артиллерии, минометов и дронов

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 25 мая 2026 года армия РФ совершала обстрелы населенных пунктов Херсонской области с помощью ствольной, реактивной артиллерии, минометов и разного типа дронов.

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали четыре человека.

Из-за продолжавшихся в течение дня артиллерийских обстрелов Белозерки ранены три человека. Двое из них – медицинские работницы, которые находились на рабочих местах.

Еще один человек получил травмы в Херсоне – мужчина находился на углу двух улиц, когда враг направил на него FPV-дрон.

Кроме того, повреждения получили частные дома, музей и здание больницы.

Напомним, что во время очередного российского артиллерийского обстрела Херсона тяжелые ранения получила известная местная волонтер Елена Тарасенко. Около 10:00 24 мая вражеский снаряд попал рядом с автомобилем, за рулем которого находилась женщина.