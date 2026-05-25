12:23  25 мая
На Львовщине на трассе столкнулись два кроссовера: погибли три человека
09:26  25 мая
Появилось видео с ТЦК в Тернополе, где погиб мужчина
07:52  25 мая
Больше недели в горах без еды: в Румынии спасли украинца
UA | RU
UA | RU
25 мая 2026, 18:42

Корректировал вражеские удары по Киеву: СБУ задержала 18-летнего предателя

25 мая 2026, 18:42
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Столичные правоохранители задержали вражеского агента, корректировавшего российские удары по Киеву во время массированной атаки 24 мая

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

18-летний уроженец Черкасской области, ища "легкий заработок" в Telegram, стал исполнителем задач спецслужб РФ: фиксировал места попаданий и передавал кураторам фото последствий обстрелов.

Он был задержан возле одного из объектов Минобороны в столице. В его телефоне нашли переписку с кураторами, геолокацию, фото и видео последствий обстрелов.

По данным следствия, в середине мая молодой человек искал подработку через Telegram. Сначала получил якобы "обычную" задачу, фотографировать товары в магазинах конкурентов.

Затем, как проверочная задача, ему поручили снимать местность и обозначать на картах движение военной техники в пригороде. А уже 24 мая в день массированной атаки на Киев кураторы дали конкретные адреса для фиксации последствий ударов.

Из переписки видно, как представители РФ в режиме реального времени координировали каждый шаг: контролировали передвижение через геолокацию, требовали фото с разных ракурсов и уточняли результаты попаданий.

"Ну ты если что не разочаровывайтесь... я тебе все равно заплачу независимо от того, было там что-то или нет", - писал куратор исполнителю.

Далее, после идентификации повреждения соседнего здания, также добавил:

"Ну там тоже сними. Но сначала здание. Возможно, они перепутали".

18-летнему фигуранту доложено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения, содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в Шевченковском и Подольском районах Киева продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов . В восстановительные работы привлечены почти 100 работников ГСЧС.

Россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру.

Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль. В результате атаки на Киев было повреждено здание Кабмина .

Ранее в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших от массированной атаки на Киев возросло до 87 человек , среди которых трое несовершеннолетних.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев СБУ обстрел задержания
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Лидера ОУН Андрея Мельника и его жену перезахоронили в Киеве
25 мая 2026, 20:15
СБУ разоблачила и отправила за решетку сеть российских агентов в Одессе
25 мая 2026, 19:55
В Киеве мужчина ножом изуродовал лицо подростка
25 мая 2026, 19:15
Российские войска атаковали медиков и гражданских в Херсонской области: четверо раненых
25 мая 2026, 19:09
Земля для "мертвых душ": в Херсонской области разоблачен регистратор, который провернул масштабную схему
25 мая 2026, 18:58
На Львовщине у мужчины будут проблемы с законом после того, как показал в соцсети гранату
25 мая 2026, 18:35
В Киевской области разоблачили бизнесмена, который поставлял стройматериалы минобороны РФ
25 мая 2026, 18:10
Наркокурьер "на пенсии": в Черкассах полицейские изъяли большую партию каннабиса
25 мая 2026, 17:59
Российский авиаудар по Донбасу: двое погибших и трое раненых в Ясногоровке
25 мая 2026, 17:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Все блоги »