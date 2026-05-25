Корректировал вражеские удары по Киеву: СБУ задержала 18-летнего предателя

Столичные правоохранители задержали вражеского агента, корректировавшего российские удары по Киеву во время массированной атаки 24 мая

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

18-летний уроженец Черкасской области, ища "легкий заработок" в Telegram, стал исполнителем задач спецслужб РФ: фиксировал места попаданий и передавал кураторам фото последствий обстрелов.

Он был задержан возле одного из объектов Минобороны в столице. В его телефоне нашли переписку с кураторами, геолокацию, фото и видео последствий обстрелов.

По данным следствия, в середине мая молодой человек искал подработку через Telegram. Сначала получил якобы "обычную" задачу, фотографировать товары в магазинах конкурентов.

Затем, как проверочная задача, ему поручили снимать местность и обозначать на картах движение военной техники в пригороде. А уже 24 мая в день массированной атаки на Киев кураторы дали конкретные адреса для фиксации последствий ударов.

Из переписки видно, как представители РФ в режиме реального времени координировали каждый шаг: контролировали передвижение через геолокацию, требовали фото с разных ракурсов и уточняли результаты попаданий.

"Ну ты если что не разочаровывайтесь... я тебе все равно заплачу независимо от того, было там что-то или нет", - писал куратор исполнителю.

Далее, после идентификации повреждения соседнего здания, также добавил:

"Ну там тоже сними. Но сначала здание. Возможно, они перепутали".

18-летнему фигуранту доложено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения, содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в Шевченковском и Подольском районах Киева продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов . В восстановительные работы привлечены почти 100 работников ГСЧС.

Россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру.

Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль. В результате атаки на Киев было повреждено здание Кабмина .

Ранее в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших от массированной атаки на Киев возросло до 87 человек , среди которых трое несовершеннолетних.