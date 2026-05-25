Незаконная вырубка деревьев на 200 тысяч гривен: в Кировоградской области сообщили о подозрении

В Кировоградской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении жителю области за организацию незаконной вырубки деревьев в лесных полосах на территории Приютовской территориальной громады

Следствием установлено, что подозреваемый привлек к порубке деревьев двух своих знакомых, убедившихся в законности данного рода деятельности.

Так, мужчины с помощью бензопилы произвели вырубку 48 деревьев клена, чем повлекли тяжкие последствия окружающей природной среде и 196 тыс. гривен ущерба.

Закон предусматривает наказание за такие действия - лишение свободы на срок от пяти до семи лет (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

