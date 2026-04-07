В Днепропетровской области мужчина зарезал женщину и выбросил ее из окна

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

21-летний парень во время ссоры с 35-летней женщиной ударил ее ножом в грудь. Затем он сбросил ее из окна второго этажа. Женщина от полученных травм скончалась на месте. К стражам порядка обратились люди, которые нашли ее тело возле одного из домов в Покровском районе Кривого Рога.

21-летний парень был задержан. Предварительно он пригласил женщину к себе. Когда он увидел, что она что-то ищет в кошельке, он нанес удар ножом. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без права выйти под залог

