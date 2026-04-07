На Дніпропетровщині чоловік зарізав жінку та викинув її з вікна

Фото: Національна поліція

21-річний хлопець під час сварки із 35-річною жінкою вдарив її ножем у груди. Потім він скинув її з вікна другого поверху. Жінка від отриманих травм померла на місці. До правоохоронців звернулись люди, які знайшли її тіло біля одного з будинків у Покровському районі Кривого Рогу.

21-річного хлопця затримали. Попередньо, він запросив жінку до себе. Коли він побачив, що вона щось шукає в гаманці, він завдав удар ножем. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права вийти під заставу

