07 апреля 2026, 16:45

Убийство Игоря Комарова на Бали: детектив объяснил, зачем преступникам было надругательство над телом

Украинец Игорь Комаров был жестоко убит на Бали. Детектив рассказал, почему в этом случае преступление было столь жестоким

Об этом в интервью рассказал представитель детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations, передает RegioNews.

Правоохранители на Бали обнаружили останки с, вероятно, частями тела. Детектив объяснил, почему в случае с Игорем Комаровым преступники решили действовать столь жестоко: не только убить его, но и надругаться над телом.

"Обычно убивают жертву только в том случае, если она узнала кого-либо из своих похитителей, или догадалась о заказчике преступления. В этом случае человек превращается из ценного актива в опасного свидетеля, и для злоумышленников, тем более тех, кто за ними стоит, - это неприемлемый риск", - говорит детектив.

Он также отметил, что надругательство над телом преступникам, скорее всего, было нужно, чтобы скрыть тело. Благодаря этому у преступников было больше времени и шансов убежать. Если бы не сезон дождей и мощные потоки воды, возможно, правда была бы неизвестна.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.

По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.

Кульминацией преступления стала перевозка крупных свертков, предположительно с частями тела, в районе Джаньяр 22 февраля. Впоследствии останки были найдены на побережье Сукавати.

По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.

Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждал, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарек), получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.

