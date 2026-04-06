В Харькове задержан мужчина, ударивший ножом военнослужащего ТЦК

фото: Главное управление Национальной полиции в Харьковской области

Полицейские Харькова задержали мужчину, который напал на военнослужащего ТЦК во время мер оповещения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

По данным правоохранителей, событие произошло утром 6 апреля в Харькове. Во время работы мобильной группы Индустриального объединенного районного ТЦК и СП неизвестный, пытаясь избежать проверки военно-учетных документов, стал убегать.

"Правонарушитель бросил в сторону военнослужащего две тренировочные гранаты, произвел два выстрела из пневматического пистолета и нанес ножевое ранение в участок живота одному из военнослужащих, после чего скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении полиции.

Нападающим оказался 55-летний мужчина. Его уже задержали. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.

Как сообщалось, в Харькове работника ТЦК ударили ножом в живот. По данным местного ТЦК и СП, злоумышленник находился в розыске, а после нападения на военного скрылся.