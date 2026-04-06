17:04  06 апреля
В Ужгороде медиков "скорой" избили во время вызова к пациентке
16:47  06 апреля
В Николаевской области перевернулась автоцистерна с 35 тоннами масла
16:23  06 апреля
В Харькове работника ТЦК ударили ножом в живот
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2026, 17:42

В Харькове задержан мужчина, ударивший ножом военнослужащего ТЦК

Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Харьковской области
Читайте також
українською мовою

Полицейские Харькова задержали мужчину, который напал на военнослужащего ТЦК во время мер оповещения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

По данным правоохранителей, событие произошло утром 6 апреля в Харькове. Во время работы мобильной группы Индустриального объединенного районного ТЦК и СП неизвестный, пытаясь избежать проверки военно-учетных документов, стал убегать.

"Правонарушитель бросил в сторону военнослужащего две тренировочные гранаты, произвел два выстрела из пневматического пистолета и нанес ножевое ранение в участок живота одному из военнослужащих, после чего скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении полиции.

Нападающим оказался 55-летний мужчина. Его уже задержали. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.

Как сообщалось, в Харькове работника ТЦК ударили ножом в живот. По данным местного ТЦК и СП, злоумышленник находился в розыске, а после нападения на военного скрылся.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция Харьков мобилизация ТЦК ножевое ранение бусификация
Все новости »
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »