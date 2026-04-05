На Днепропетровщине снова появились вражеские листовки с угрозами

В Никополе и Никопольском районе снова зафиксировали вражеские листовки с угрозами относительно предстоящего наступления

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на главу областного совета Николая Лукашука.

По его словам, подобные случаи уже неоднократно происходили. Цель российских окупантов очевидна – запугать жителей, которых не смогли взломать ежедневные обстрелы.

Местных жителей призывают не брать листвоки в руки, не фотографировать их вблизи и не распространять. Каждый репост или публикация таких материалов помогает врагу в проведении психологических операций.

"Никополь и район держится под ежедневным огнем с самого начала полномасштабного вторжения. Район выдерживает это постоянное давление. Угрозы и ИПСО на листовках этого не изменят", – подчеркнул Лукашук.

Напомним, в Сумской области враг сбрасывает с беспилотников фальшивые деньги. На купюрах размещены надписи пропагандистского содержания, а нанесенные на них QR-коды ведут на враждебные интернет-ресурсы. Все обнаруженные предметы изъяты и переданы на экспертизу.