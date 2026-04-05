У Нікополі дрон атакував цивільне авто: водій загинув, дружина у важкому стані

Зранку 5 квітня російські війська скерували ударний FPV-дрон у автомобіль, який рухався однією з найжвавіших вулиць Нікополя Дніпропетровської області

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що на місці згинув 61-річний водій. Його 60-річну дружину поранено, наразі вона у тяжкому стані госпіталізована.

Внаслідок удару транспортний засіб врізався в дерево та зазнав значних пошкоджень.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (воєнні злочини, що спричинили загибель людини).

Правоохоронці вкотре закликають мешканців прифронтових громад, зокрема Нікополя, бути максимально обережними: уникати пересування цивільним транспортом вулицями, які перебувають під постійною загрозою, та без нагальної потреби не залишати місця проживання.

Нагадаємо, також 5 квітня у Центральному районі Херсона ворожий FPV-дрон атакував службовий автомобіль бійців батальйону поліції особливого призначення. На жаль, в результаті вибуху загинув капітан поліції Віталій Кухарчук.