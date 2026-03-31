КОРД ​​в Днепре: спецназовцы работают возле возможных колл-центров

В Днепре в телеграмм-каналах распространяют видео с бойцами КОРД, работающими у одного из зданий города на улице Святослава Храброго

Об этом пишет "Відомо" со ссылкой на Днепр Оперативный, передает RegioNews.

По данным источников канала, правоохранители работают по "колл-центрам" криминального авторитета Александра Петровского (Нарика).

Официального подтверждения этой информации, а также деталей по поводу оснований и результатов действий КОРД пока нет.

Как известно, в Днепре и Днепропетровской области неоднократно обнаруживали незаконные мошеннические колл-центры, действовавшие под видом псевдофинансовых компаний или брокерских платформ.

Колл-центр – это организация или структурное подразделение, которое занимается массовыми телефонными или онлайн-коммуникациями с клиентами. В легальном варианте это служба поддержки, продаж или консультаций.

Нелегальные колл-центры

В криминальном контексте термин часто используется для обозначения:

мошеннических схем (телефонные аферы, фишинг, социальная инженерия);

незаконного обращения средств (например, выманивание денег под видом благотворительности, кредитных услуг, "инвестиций");

кибератак и сбор персональных данных.

Напомним, в Киеве "колл-центры" заработали на людях около 18 миллионов . Организовали мошенническую сеть семеро мужчин в возрасте от 18 до 39 лет. Известно, что они являются жителями разных областей. Злоумышленники наладили работу колл-центров, операторы которых предлагали клиентам изготовление иностранных документов.