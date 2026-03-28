11:11  28 марта
В Днепре во время обстрела повреждено историческое здание почти 100-летней давности
09:33  28 марта
Иностранец ранил киевлянина ножом: пострадавший в тяжелом состоянии
02:35  28 марта
Ведущий Алексей Суханов признался, сколько он тратит на продукты
UA | RU
UA | RU
28 марта 2026, 11:11

В Днепре во время обстрела повреждено историческое здание почти 100-летней давности

Читайте також українською мовою
Фото: "Відомо"
Читайте також
українською мовою

Во время обстрела Днепра 26 марта повреждения получило здание, имеющее важное историческое значение для города

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на днепровского историка и краеведа Валентина Старостина, передает RegioNews.

По его словам, речь идет об одном из корпусов комплекса жилых домов местного гарнизона, построенного в начале 1930-х годов.

Самое яркое здание комплекса, расположенное на проспекте Леси Украинки, было полностью разрушено во время советских обстрелов в 1943 году. Текущие повреждения менее сильные, однако взрывная волна сповредила старинные окна, частично хранившиеся еще с довоенных времен.

Историческое здание значительно повреждено со стороны внутреннего двора

Начальник управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета Надежда Лиштва пояснила, что термин "значительное историческое здание" определен государственными строительными нормами.

Такие сооружения обладают художественной и исторической ценностью, характерны для определенного населенного места и отражают архитектуру своей эпохи. Это здание отмечено историко-архитектурным опорным планом города и является частью культурного наследия общины.

Валентин Старостин также показал архивный кадр 1939 года, на котором зафиксирован этот дом. На снимке видны частично сохранившиеся до сих пор оригинальные оконные рамы, однако взрывная волна повредила их.

Так здание выглядело в 1939 году

Напомним, российские военные атаковали беспилотниками Днепр 26 марта около десяти утра. В многоквартирном доме занялись квартиры на втором и третьем этажах. Пострадали 5 человек.

Читайте также: Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса после ночного удара: уже 2 погибших, продолжаются спасательные работы
28 марта 2026, 10:54
РФ ударила по Кривому Рогу: погиб 28-летний мужчина
28 марта 2026, 10:27
Враг нанес 760 ударов по Запорожской области: есть погибший
28 марта 2026, 08:58
Все новости »
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Стрельба и взрыв в Одессе: полиция задержала вооруженного мужчину
28 марта 2026, 13:26
Левый берег и пять районов Киева остались без воды из-за аварии
28 марта 2026, 12:55
Ошибочно в "ухилянтах": десятки харьковчанок оказались в розыске ТЦК
28 марта 2026, 12:22
Военный опыт на госслужбе: абсурд, ведущий к тоталитаризму
28 марта 2026, 11:50
Одесса после ночного удара: уже 2 погибших, продолжаются спасательные работы
28 марта 2026, 10:54
Украину атаковали 273 БпЛА: есть попадания на 18 локациях
28 марта 2026, 10:39
РФ ударила по Кривому Рогу: погиб 28-летний мужчина
28 марта 2026, 10:27
Иностранец ранил киевлянина ножом: пострадавший в тяжелом состоянии
28 марта 2026, 09:33
Враг нанес 760 ударов по Запорожской области: есть погибший
28 марта 2026, 08:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Константин Матвиенко
Все блоги »