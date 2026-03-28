В Днепре во время обстрела повреждено историческое здание почти 100-летней давности

Фото: "Відомо"

Во время обстрела Днепра 26 марта повреждения получило здание, имеющее важное историческое значение для города

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на днепровского историка и краеведа Валентина Старостина, передает RegioNews.

По его словам, речь идет об одном из корпусов комплекса жилых домов местного гарнизона, построенного в начале 1930-х годов.

Самое яркое здание комплекса, расположенное на проспекте Леси Украинки, было полностью разрушено во время советских обстрелов в 1943 году. Текущие повреждения менее сильные, однако взрывная волна сповредила старинные окна, частично хранившиеся еще с довоенных времен.

Историческое здание значительно повреждено со стороны внутреннего двора

Начальник управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета Надежда Лиштва пояснила, что термин "значительное историческое здание" определен государственными строительными нормами.

Такие сооружения обладают художественной и исторической ценностью, характерны для определенного населенного места и отражают архитектуру своей эпохи. Это здание отмечено историко-архитектурным опорным планом города и является частью культурного наследия общины.

Валентин Старостин также показал архивный кадр 1939 года, на котором зафиксирован этот дом. На снимке видны частично сохранившиеся до сих пор оригинальные оконные рамы, однако взрывная волна повредила их.

Так здание выглядело в 1939 году

Напомним, российские военные атаковали беспилотниками Днепр 26 марта около десяти утра. В многоквартирном доме занялись квартиры на втором и третьем этажах. Пострадали 5 человек.

Читайте также: Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг