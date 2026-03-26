В Днепре подросток корректировал обстрелы города по заказу своего отца-агента РФ

В Днепре задержан 17-летний парень. Оказалось, что он являлся агентом РФ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В январе СБУ задержали мужчину, работавшего на россиян. Теперь задержали его 17-летнего сына. Выяснилось, что подросток также работал на российские спецслужбы вместе с отцом. В частности, он объезжал прифронтовый город, пытаясь обнаружить локации промышленных объектов, которые могли выполнять оборонные заказы.

Подросток "отчитывался" о заводах и предприятиях, которые, по мнению несовершеннолетнего, производили вооружение и боеприпасы. Также он фотографировал украинские объекты и их координаты на гугл-картах.

"Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

