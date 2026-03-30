На Днепропетровщине ремонт дорог "переоценили" в 300 тысяч

В Никополе будут судить инженера, который во время ремонта дороги ненадлежаще проверил объемы и качество выполненных работ. В результате служебной халатности бюджет потерял немало денег

В 2024 году инженер по техническому надзору за строительством автомобильных дорог занимался контролем выполнения работ по текущему ремонту дороги на путепроводе в Никополе. Однако вы не проверили объемы выполненных работ и использованных материалов. В результате община потеряла более 300 тысяч гривен.

Выяснилось, что подрядчик использовал меньше материалов, чем предполагалось документацией. Несмотря на это, инженер подписал акты приема выполненных работ с завышенными показателями.

Теперь перед судом предстанут и инженер, и директор компании-подрядчика.

Напомним, правоохранители передали в суд дело в отношении руководителя одного из департаментов КГГА. Его обвиняют в служебной халатности, что привело к многомиллионному ущербу при закупке оборудования для "Пунктов несокрушимости"