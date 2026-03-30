15:42  30 марта
В Украине март завершится дождливой погодой
12:12  30 марта
Сбывал пистолеты по почте: в Харьковской области задержали подозреваемого
07:25  30 марта
В Киеве подросток погиб на крыше поезда, еще двое получили ожоги
UA | RU
UA | RU
30 марта 2026, 15:45

На Днепропетровщине ремонт дорог "переоценили" в 300 тысяч

30 марта 2026, 15:45
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Никополе будут судить инженера, который во время ремонта дороги ненадлежаще проверил объемы и качество выполненных работ. В результате служебной халатности бюджет потерял немало денег

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В 2024 году инженер по техническому надзору за строительством автомобильных дорог занимался контролем выполнения работ по текущему ремонту дороги на путепроводе в Никополе. Однако вы не проверили объемы выполненных работ и использованных материалов. В результате община потеряла более 300 тысяч гривен.

Выяснилось, что подрядчик использовал меньше материалов, чем предполагалось документацией. Несмотря на это, инженер подписал акты приема выполненных работ с завышенными показателями.

Теперь перед судом предстанут и инженер, и директор компании-подрядчика.

Напомним, правоохранители передали в суд дело в отношении руководителя одного из департаментов КГГА. Его обвиняют в служебной халатности, что привело к многомиллионному ущербу при закупке оборудования для "Пунктов несокрушимости"

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бюджет ремонт дорог Днепр
Все новости »
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »