31 березня 2026, 13:14

КОРД у Дніпрі: спецпризначенці працюють біля ймовірних кол-центрів

У Дніпрі в телеграм-каналах поширюють відео з бійцями КОРД, які працюють біля однієї з будівель міста на вулиці Святослава Хороброго

Про це пише "Відомо" із посиланням Дніпро Оперативний, передає RegioNews.

За даними джерел каналу, правоохоронці працюють по "кол-центрам" кримінального авторитета Олександра Петровського (Наріка).

Офіційного підтвердження цієї інформації, а також деталей щодо підстав і результатів дій КОРД наразі немає.

Як відомо, в Дніпрі та Дніпропетровській області неодноразово виявляли незаконні шахрайські кол‑центри, які діяли під виглядом псевдофінансових компаній або брокерських платформ.

Кол-центр – це організація або структурний підрозділ, який займається масовими телефонними або онлайн-комунікаціями з клієнтами. У легальному варіанті це – служба підтримки, продажів чи консультацій.

Нелегальні кол-центри

У кримінальному контексті термін часто використовується для позначення:

  • шахрайських схем (телефонні афери, фішинг, соціальна інженерія);
  • незаконного обігу коштів (наприклад, виманювання грошей під виглядом благодійності, кредитних послуг, "інвестицій");
  • кібератак та збору персональних даних.

Нагадаємо, у Києві "кол-центри" заробили на людях близько 18 мільйонів. Організували шахрайську мережу семеро чоловіків віком від 18 до 39 років. Відомо, що вони є жителями різних областей. Зловмисники налагодили роботу кол-центрів, оператори яких пропонували клієнтам виготовлення іноземних документів.

