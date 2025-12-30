Воровали деньги со счетов людей: в Днепре разоблачили мошеннические колл-центры

Фото: ДПСУ

По данным следствия, организаторы выдавали себя за представителей банков. Они звонили по телефону гражданам и получали конфиденциальные данные доступа к банковским счетам, после чего незаконно списывали средства.

В ходе обысков изъяли 200 единиц компьютерной и мобильной техники, обеспечивавшей работу около 100 человек, мобильные телефоны, черновые записи, а также так называемые "скрипты".

"В настоящее время правоохранительные органы продолжают активную работу в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту масштабного мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - сообщили в пограничной службе.

Напомним, в Сумской области мошенники под видом банковской службы обманули трех украинцев на почти 1 млн грн. Среди пострадавших женщина, со счета которой мошенники сняли 520 тысяч гривен. Эти средства она получила от государства после гибели мужа-военнослужащего.