19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
15:42  30 декабря
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2025, 22:25

Воровали деньги со счетов людей: в Днепре разоблачили мошеннические колл-центры

30 декабря 2025, 22:25
Читайте також українською мовою
Фото: ДПСУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили в Днепре мошенников. Прекратили деятельность масштабного мошеннического колл-центра

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, организаторы выдавали себя за представителей банков. Они звонили по телефону гражданам и получали конфиденциальные данные доступа к банковским счетам, после чего незаконно списывали средства.

В ходе обысков изъяли 200 единиц компьютерной и мобильной техники, обеспечивавшей работу около 100 человек, мобильные телефоны, черновые записи, а также так называемые "скрипты".

"В настоящее время правоохранительные органы продолжают активную работу в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту масштабного мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - сообщили в пограничной службе.

Напомним, в Сумской области мошенники под видом банковской службы обманули трех украинцев на почти 1 млн грн. Среди пострадавших женщина, со счета которой мошенники сняли 520 тысяч гривен. Эти средства она получила от государства после гибели мужа-военнослужащего.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мошенники ДПСУ Днепр
У 71-летней жительницы Сумщины мошенники выманили более 23 тысяч гривен
26 декабря 2025, 19:04
В Киеве и других городах: Нацполиция разоблачила сеть call-центров, укравших у граждан ЕС более 50 миллионов
16 декабря 2025, 17:45
Под видом банкира и продавца: прикарпатцы отдали мошенникам десятки тысяч гривен
12 декабря 2025, 08:24
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Трамп и дальше готов ставить себя на место Путина, а Украину – рядом с собой
30 декабря 2025, 23:03
В Одесской области мужчина обманул государство и получал деньги на ребенка дважды
30 декабря 2025, 22:55
Уроженец Донецка вошел в рейтинг самых дорогих вратарей мира
30 декабря 2025, 22:39
На Днепропетровщине мужчина из ВИЧ изнасиловал малолетнюю девочку
30 декабря 2025, 21:55
В Одессе судили бывшего военного, работавшего на россиян
30 декабря 2025, 21:15
Собачка, кактус и обручальное кольцо: что киевские пассажиры оставляли в транспорте в 2025 году
30 декабря 2025, 21:09
Шахматистка из Львова завоевала серебро чемпионата мира по быстрым шахматам
30 декабря 2025, 20:59
В Днепре задержали мужчину, который поджигал отделение "Укрпочты" и банки
30 декабря 2025, 20:58
На Львовщине иномарка сбила пенсионера
30 декабря 2025, 20:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »