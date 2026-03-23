У Кривому Розі авто після ДТП влетіли у людей: тяжко травмована дитина

У Кривому Розі в неділю, 22 березня, на проспекті Металургів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mercedes та Hyundai

Про інцидент повідомляє "Відомо" з посиланням на місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Після зіткнення транспортні засоби винесло у бік людей, які перебували біля пішохідного переходу.

За попередньою інформацією, серед постраждалих – 10-річна дівчинка. У момент аварії вона разом із матір'ю чекала на можливість перейти дорогу у бік парку. Дитину госпіталізували у тяжкому стані.

Також повідомляється, що в одному з автомобілів – Mercedes – затисло пасажирку. Рятувальники провели деблокування та передали жінку медикам. Попередньо відомо, що вона перебувала в авто разом із чоловіком та дитиною.

Очевидці стверджують, що обидва автомобілі рухалися на миготливий сигнал світлофора, однак ця інформація наразі не підтверджена офіційно.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 20 березня близько 21:30 на Львівщині водій Mercedes-Benz з’їхав у кювет, після чого авто викинуло на протилежний бік дороги на двох пішоходів. Вони загинули на місці.