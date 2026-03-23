Померла 16-річна дівчина, яка у січні впала в яму з окропом у Києві
На Вінниччині зіткнулися легковик та мотоцикл із підлітками: постраждалі у лікарні
UA | RU
UA | RU
23 березня 2026, 08:21

У Кривому Розі авто після ДТП влетіли у людей: тяжко травмована дитина

Читайте также на русском языке
Фото: Telegrame/СВОЇ Кривий Ріг
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі в неділю, 22 березня, на проспекті Металургів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mercedes та Hyundai

Про інцидент повідомляє "Відомо" з посиланням на місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Після зіткнення транспортні засоби винесло у бік людей, які перебували біля пішохідного переходу.

За попередньою інформацією, серед постраждалих – 10-річна дівчинка. У момент аварії вона разом із матір'ю чекала на можливість перейти дорогу у бік парку. Дитину госпіталізували у тяжкому стані.

Також повідомляється, що в одному з автомобілів – Mercedes – затисло пасажирку. Рятувальники провели деблокування та передали жінку медикам. Попередньо відомо, що вона перебувала в авто разом із чоловіком та дитиною.

Очевидці стверджують, що обидва автомобілі рухалися на миготливий сигнал світлофора, однак ця інформація наразі не підтверджена офіційно.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 20 березня близько 21:30 на Львівщині водій Mercedes-Benz з’їхав у кювет, після чого авто викинуло на протилежний бік дороги на двох пішоходів. Вони загинули на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Валерій Пекар
Всі блоги »