10 февраля 2026, 14:29

В Кривом Роге накрыли подпольный цех: изъяли алкоголь и сигареты на 50 млн грн

10 февраля 2026, 14:29
Фото: полиция
Правоохранители ликвидировали мощную сеть подпольного производства и сбыта алкоголя и сигарет. Она действовала длительное время, с четким распределением функций между фигурантами и постоянной сменой локаций, что позволяло избегать разоблачения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Организовал "бизнес" 35-летний житель Кривого Рога, который привлек еще 12 подельников – мужчин и женщин в возрасте от 22 до 65 лет. Каждый из участников группы выполнял четко определенную организатором функцию от администрирования нелегальных цехов и контроля за изготовлением продукции до логистики, ведения "теневой бухгалтерии" и сбыта контрафакта через подконтрольные магазины и киоски.

Фигуранты обустроили в Кривом Роге два нелегальных производства, а во избежание разоблачения со стороны правоохранителей, участники схемы периодически меняли их месторасположение. Готовые табачные и алкогольные изделия, а также сырье для их изготовления, дельцы хранили в гаражных боксах в центральной части города, которые использовались в качестве складов.

Контрафактные сигареты и алкоголь реализовывали оптовыми и розничными партиями на территории Днепропетровской области через подконтрольную сеть торговых точек и мелких киосков – как с поддельными марками акцизного налога, так и без них.

Правоохранители провели более 80 обысков по местам жительства фигурантов, подпольных цехах, складских помещениях и местах сбыта контрафактной продукции. У дельцов изъяли:

  • около 340 тыс. пачек сигарет и 25 мешков с табаком;
  • свыше 600 тыс. сигаретный "гильз";
  • оборудование для изготовления сигарет;
  • жидкости для электронных сигарет;
  • почти 5 тыс. литров жидкости с признаками алкоголя;
  • компьютерную техника, мобильные телефоны и черные записи;
  • 5 автомобилей;
  • наличные в разных валютах на 6,2 млн грн.

Ориентировочная стоимость изъятого контрафакта составляет более 50 млн грн.

13 участникам преступной группы сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос избрания фигурантам мер пресечения.

Также правоохранители устанавливают поставщиков сырья и других возможных подельников.

Напомним, ранее в Волынской области разоблачили двух жителей региона, организовавших масштабный незаконный сбыт контрафактных сигарет. Примерная стоимость изъятого во время обысков составляет 5,5 млн грн.

