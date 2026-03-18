18 марта 2026, 07:53

На Днепропетровщине одновременно пропали пять подростков: полиция разыскивает их

Иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители Криворожья разыскивают пятерых несовершеннолетних детей

Об этом сообщило Криворожское районное управление полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что 17 марта около 18:30 подростки покинули учебное заведение и в сейчас время их местонахождение неизвестно.

Разыскиваемые дети:

  • Лебедь Денис – 17 лет;
  • Каменева Ирина – 16 лет;
  • Науменко Артем – 16 лет;
  • Оглы Александр – 15 лет;
  • Оглы Никита – 16 лет.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении детей, просьба сообщить в отделение полиции №9 Криворожского районного управления по телефонам: 098-643-62-68, 097-524-92-82 или на линию "102".

Напомним, ранее на Закарпатье отыскали двоих детей, которые трое суток бродили по зимним горам. Два брата 11 и 14 лет ушли из дома и не выходили на связь. Теперь с семьей будут работать специалисты, чтобы выяснить причины побега и предупредить подобные случаи в будущем.

