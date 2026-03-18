На Днепропетровщине одновременно пропали пять подростков: полиция разыскивает их

Об этом сообщило Криворожское районное управление полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что 17 марта около 18:30 подростки покинули учебное заведение и в сейчас время их местонахождение неизвестно.

Разыскиваемые дети:

Лебедь Денис – 17 лет;

Каменева Ирина – 16 лет;

Науменко Артем – 16 лет;

Оглы Александр – 15 лет;

Оглы Никита – 16 лет.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении детей, просьба сообщить в отделение полиции №9 Криворожского районного управления по телефонам: 098-643-62-68, 097-524-92-82 или на линию "102".

