09:27  18 березня
РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: є поранені
08:23  18 березня
На Хмельниччині чоловік обстріляв будинок колишньої дівчини
07:53  18 березня
На Дніпропетровщині одночасно зникли п'ять підлітків: поліція розшукує їх
UA | RU
UA | RU
18 березня 2026, 07:53

На Дніпропетровщині одночасно зникли п'ять підлітків: поліція розшукує їх

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Криворіжжя розшукують п'ятьох неповнолітніх дітей

Про це повідомило Криворізьке районне управління поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що 17 березня близько 18:30 підлітки залишили навчальний заклад і наразі їхнє місцеперебування невідоме.

Діти, яких розшукують:

  • Лебідь Денис – 17 років;
  • Каменєва Ірина – 16 років;
  • Науменко Артем – 16 років;
  • Огли Олександр – 15 років;
  • Огли Микита – 16 років.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування дітей, прохання повідомити до відділення поліції №9 Криворізького районного управління за телефонами: 098-643-62-68, 097-524-92-82 або на лінію "102".

Нагадаємо, раніше на Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами. Двоє братів 11 та 14 років пішли з дому і не виходили на зв'язок. Тепер із родиною працюватимуть фахівці, щоб з'ясувати причини втечі та попередити подібні випадки в майбутньому.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
На Київщині чоловік застрелив 11-річну доньку та вбив себе
16 березня 2026, 21:15
На Івано-Франківщині водій на смерть збив 17-річну дівчину і втік з місця ДТП
16 березня 2026, 08:22
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
На Сумщині посадовиця податкової вимагала 2 млн грн хабаря з підприємства
18 березня 2026, 10:43
Військовий РФ отримав довічне за вбивство капітана на Херсонщині
18 березня 2026, 10:38
На Львівщині зіткнулися легковик та мікроавтобус: четверо постраждалих
18 березня 2026, 10:28
Гроші ЄС і МВФ під загрозою: чи залишиться Україна без них
18 березня 2026, 10:18
Росіяни скинули дві ФАБ-250 на Краматорськ: серед поранених – діти
18 березня 2026, 09:51
Укрзалізниця скасувала пряме швидкісне сполучення з Харковом: що відомо
18 березня 2026, 09:40
РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: є поранені
18 березня 2026, 09:27
На Сумщині за добу – майже 50 обстрілів, двоє постраждалих
18 березня 2026, 09:25
Росіяни атакували дроном Золочів на Харківщині: п’ятеро постраждалих
18 березня 2026, 09:13
РФ вночі атакувала Україну 147 безпілотниками: є влучання на 12 локаціях
18 березня 2026, 08:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Всі блоги »