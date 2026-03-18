На Дніпропетровщині одночасно зникли п'ять підлітків: поліція розшукує їх
Правоохоронці Криворіжжя розшукують п'ятьох неповнолітніх дітей
Про це повідомило Криворізьке районне управління поліції, передає RegioNews.
Зазначається, що 17 березня близько 18:30 підлітки залишили навчальний заклад і наразі їхнє місцеперебування невідоме.
Діти, яких розшукують:
- Лебідь Денис – 17 років;
- Каменєва Ірина – 16 років;
- Науменко Артем – 16 років;
- Огли Олександр – 15 років;
- Огли Микита – 16 років.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування дітей, прохання повідомити до відділення поліції №9 Криворізького районного управління за телефонами: 098-643-62-68, 097-524-92-82 або на лінію "102".
Нагадаємо, раніше на Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами. Двоє братів 11 та 14 років пішли з дому і не виходили на зв'язок. Тепер із родиною працюватимуть фахівці, щоб з'ясувати причини втечі та попередити подібні випадки в майбутньому.