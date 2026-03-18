На Дніпропетровщині одночасно зникли п'ять підлітків: поліція розшукує їх

Про це повідомило Криворізьке районне управління поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що 17 березня близько 18:30 підлітки залишили навчальний заклад і наразі їхнє місцеперебування невідоме.

Діти, яких розшукують:

Лебідь Денис – 17 років;

Каменєва Ірина – 16 років;

Науменко Артем – 16 років;

Огли Олександр – 15 років;

Огли Микита – 16 років.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування дітей, прохання повідомити до відділення поліції №9 Криворізького районного управління за телефонами: 098-643-62-68, 097-524-92-82 або на лінію "102".

