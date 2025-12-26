09:15  26 декабря
На Закарпатье отыскали двоих детей, которые трое суток бродили по зимним горам
08:36  26 декабря
19-летний украинец был задержан в Тбилиси за метадон: ему грозит 20 лет
08:27  26 декабря
В Винницкой области из реки вытащили тело мужчины
26 декабря 2025, 09:15

На Закарпатье отыскали двоих детей, которые трое суток бродили по зимним горам

26 декабря 2025, 09:15
Фото: ГСЧС
На Закарпатье завершилась масштабная поисковая операция: спасатели и полиция обнаружили двух мальчиков 11 и 14 лет. Они ушли из дома еще 21 декабря и три дня не выходили на связь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Мать мальчиков обратилась в экстренные службы на следующий день после их пропажи. К поискам привлекли полицейских, горных спасателей, лесоводов и местных жителей. Группы прочесывали как территорию села, так и горные массивы, однако долгое время никаких следов детей найти не удавалось.

В четверг, 25 декабря, около 13:00 братьев заметили местные жители в районе горной долины Озорное на Кукульском хребте. Дети прогуливались и не обращались за помощью. Поскольку люди уже знали о розыске, они сразу вызвали службу.

Спасатели и полиция добрались до указанного места и забрали детей. Состояние ребят удовлетворительное, помощь медиков им не понадобилась. Подростков уже вернули домой. Теперь с семьей будут работать специалисты, чтобы выяснить причины побега и предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее сообщалось, что теплая погода в Карпатах сорвала традиционный старт горнолыжного отдыха и заставила курорты искать альтернативу. В Украине впервые за многие годы зимний сезон не стартовал ни на одном лыжном курорте.

горы Закарпатье спасатели дети поиск поиск ребенка
