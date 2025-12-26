Фото: ГСЧС

На Закарпатье завершилась масштабная поисковая операция: спасатели и полиция обнаружили двух мальчиков 11 и 14 лет. Они ушли из дома еще 21 декабря и три дня не выходили на связь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Мать мальчиков обратилась в экстренные службы на следующий день после их пропажи. К поискам привлекли полицейских, горных спасателей, лесоводов и местных жителей. Группы прочесывали как территорию села, так и горные массивы, однако долгое время никаких следов детей найти не удавалось.

В четверг, 25 декабря, около 13:00 братьев заметили местные жители в районе горной долины Озорное на Кукульском хребте. Дети прогуливались и не обращались за помощью. Поскольку люди уже знали о розыске, они сразу вызвали службу.

Спасатели и полиция добрались до указанного места и забрали детей. Состояние ребят удовлетворительное, помощь медиков им не понадобилась. Подростков уже вернули домой. Теперь с семьей будут работать специалисты, чтобы выяснить причины побега и предотвратить подобные случаи в будущем.

