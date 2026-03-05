На Днепропетровщине мужчина атаковал знакомого ножом в грудь

Фото: Нацполиция

В Кривом Роге мужчина воткнул нож в грудь знакомому. Это произошло из-за ссоры

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел 2 марта в одной из квартир в Кривом Роге. Двое мужчин поссорились. Во время конфликта один из них схватил нож и воткнул его в грудь 49-летнему знакомому. Пострадавший госпитализирован медиками.

Злоумышленник был задержан. Ему сообщили о подозрении. Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее на Буковине бывший военный бросил гранату в полицейских. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Фигурант был задержан.