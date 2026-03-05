19:36  05 марта
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
18:14  05 марта
Топливо на заправках может подорожать до 150 грн за литр
16:31  05 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
05 марта 2026, 19:55

На Днепропетровщине мужчина атаковал знакомого ножом в грудь

05 марта 2026, 19:55
Фото: Нацполиция
В Кривом Роге мужчина воткнул нож в грудь знакомому. Это произошло из-за ссоры

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел 2 марта в одной из квартир в Кривом Роге. Двое мужчин поссорились. Во время конфликта один из них схватил нож и воткнул его в грудь 49-летнему знакомому. Пострадавший госпитализирован медиками.

Злоумышленник был задержан. Ему сообщили о подозрении. Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее на Буковине бывший военный бросил гранату в полицейских. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Фигурант был задержан.

03 марта 2026
07 августа 2025
