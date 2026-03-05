Производителя воды "Карпатская джерельная" оштрафовали почти на 10 миллионов
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО «Карпатские минеральные воды» за нарушение конкурентного законодательства
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт АМКУ.
Нарушение заключалось в распространении, в частности, на этикетке продукции и вебсайте производителя ложных сведений в результате избранного способа их изложения о происхождении минеральной природной столовой воды "Карпатская джерельная" из Украинских Карпат.
"По результатам рассмотрения дела Антимонопольный комитет Украины признал действия ООО "Карпатские минеральные воды" нарушением, предусмотренным статьей 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", наложил штраф в размере 9 422 082 грн и обязал прекратить нарушения", – сообщили в ведомстве.
Напомним, осенью 2025 года троих производителей воды оштрафовали за ложь о свойствах на упаковке. Речь идет о ООО "Лиранс", "Торговый дом "Моршинские джерела" и "Шаянские джерела".