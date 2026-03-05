иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт АМКУ.

Нарушение заключалось в распространении, в частности, на этикетке продукции и вебсайте производителя ложных сведений в результате избранного способа их изложения о происхождении минеральной природной столовой воды "Карпатская джерельная" из Украинских Карпат.

"По результатам рассмотрения дела Антимонопольный комитет Украины признал действия ООО "Карпатские минеральные воды" нарушением, предусмотренным статьей 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", наложил штраф в размере 9 422 082 грн и обязал прекратить нарушения", – сообщили в ведомстве.

Напомним, осенью 2025 года троих производителей воды оштрафовали за ложь о свойствах на упаковке. Речь идет о ООО "Лиранс", "Торговый дом "Моршинские джерела" и "Шаянские джерела".