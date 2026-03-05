Кличко вне очереди созывает Киевсовет: названная причина

фото: КГГА

В понедельник, 9 марта, Киевсовет соберется на внеочередное заседание. На нем будет рассмотрен план энергетической устойчивости столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"Центральные власти наш план не учли в общем бюджете помощи страны городам. Потому что ключевое, к сожалению, опять политика… На СНБО нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать", – отметил мэр столицы.

По словам Кличко, уже сложившиеся планы откорректируют, чтобы их мог рассмотреть Киевсовет.

Ранее Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы из-за ударов РФ. Также он отметил, что США настаивают на прекращении войны на невыгодных условиях.